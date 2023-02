Approvato dalla giunta un progetto per la realizzazione di vasche per il ricovero di tartarughe d’acqua presso il rifugio sanitario in zona Asi sito in via Milella, al costo di 500mila euro. Saranno quindi garantiti dei rifugi idonei alle tartarughe che vengono abbandonate ad esempio nel laghetto di largo Due Giugno.

In particolare verranno realizzate tre vasche del tipo fuori terra autoportante in PVC delle dimensioni di 6,00×12,00 metri; ciascuna sarà dotata di impianto di depurazione acqua. Due delle tre vasche ospiteranno gli esemplari divisi per sesso, mentre la terza, con analoghe caratteristiche, sarà destinata agli esemplari che, al momento del trasferimento, si rivelino indistinguibili per dimorfismo sessuale in quanto immaturi, e pertanto non destinabili con certezza alle vasche programmate per gli esemplari maschi o femmine.

“Negli anni successivi – si legge nella delibera – assolto il compito iniziale, tale piscina potrebbe assumere importanza dal punto di vista della biosicurezza, in quanto potrebbe essere riutilizzata destinandola ad accogliere esemplari che rivelino eventuali segni di malessere o malattia”. I lavori dureranno un anno, dal momento dell’affidamento dell’appalto. (foto freepik)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.