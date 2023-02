Bari celebra l’amore, tanti gli eventi in città durante la giornata dedicata agli innamorati. In particolare, nella giornata di oggi, fino all’1 di notte in piazza del Ferrarese è possibile scattare foto vicino all’installazione di un grande cuore rosso. Hanno partecipato anche alcuni calciatori della Ssc Bari.

In Largo Albicocca, questa sera fino alle 23 uno speciale evento per San Valentino. Non sono mancati musica, balli e karaoke nella piazza di Bari vecchia consacrata all’amore: in consolle un dj e un animatore hanno coinvolto il pubblico. Presente il sindaco Antonio Decaro che si è cimentato in balli di coppia con le signore presenti in piazza.

