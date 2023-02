Ancora un incidente stradale sulle strade di Bari, questa volta sulla statale 100. Secondo una prima ricostruzione sarebbero due i veicoli coinvolti. Attualmente, il traffico sarebbe paralizzato sia sul tratto in cui è avvenuto l’incidente, sia sulla Statale 16, all’altezza dell’uscita per Picone, in direzione Sud.

Sul posto la Polizia Stradale e i Carabinieri che si stanno occupando sia di procedere con i rilievi per ricostruire le dinamiche dell’accaduto, sia di gestire la viabilità. La Polizia Locale consiglia di prestare massima attenzione alla guida.

Foto repertorio

