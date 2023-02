Il quartiere Japigia oggi festeggia i 101 anni di nonno Angelo, un uomo energico che 80 anni fa lasciò la sua Brescia per la nostra città, trovando lavoro, amore e felicità. Continua a conservare l’accento bresciese anche se il suo cuore è barese! Per la partita Brescia – Bari il suo pronostico è 1-2 per i galletti. “È stato un grande onore portargli gli auguri del sindaco Antonio Decaro e della città di Bari – ha detto Lorenzo Lionetti, presidente del I municipio – Facciamo tanti auguri a nonno Angelo”.

