Due le gare in programma domenica 26 febbraio con partenza alle ore 9.30, da Piazza della Libertà: la Bari Med Marathon, mezza maratona di 21 km e la Factory Run, una corsa da 10 km competitiva e non competitiva, aperta a tutti ma rivolta in particolare alle aziende e ai lavoratori, pensata per promuovere forme di welfare aziendale, sostenendo il benessere dei dipendenti attraverso lo sport.

L’esempio viene anche quest’anno dalla scuola allievi della Guardia di Finanza, che parteciperà con 350 atleti, ma anche dai lavoratori di molte imprese che indosseranno la maglia della squadra aziendale. Nel corso della presentazione della Med Marathon Antonio Decaro ha incontrato il sindaco di Tirana Erion Veliaj sul tema sport, sostenibilità e turismo.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione la Polizia locale ha disposto le seguenti limitazioni al traffico:

dalle ore 5.00 di ieri 22 febbraio 2023 alle ore 24.00 del giorno 28 febbraio 2023 e, comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, è istituito il divieto di fermata in piazza della Libertà, lato Palazzo dell’Economia 2. dalle ore 5.00 di oggi 23 febbraio 2023 alle ore 24.00 del giorno 26 febbraio 2023 e, comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, è istituito il divieto di fermata in piazza della Libertà, lato piazza Massari.

dalle ore 00.01 alle ore 15.00 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze:. corso Vittorio Emanuele II, ambo i lati, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazzale IV Novembre; piazza Massari, ambo i lati, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia; via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e Vittorio Emanuele II; via Peucetia, ambo i lati, tratto di carreggiata compreso tra via Aristosseno e piazza S. Francesco d’Assisi; lungomare Imp. Augusto, ambo i lati, tratto compreso tra il molo Sant’Antonio e l’arco di vico Corsioli; lungomare Starita, ambo i lati, tratto compreso tra via Adriatico e via P. Pinto; via P. Pinto, ambo i lati, tratto compreso tra il lungomare Starita e il piazzale Vittorio Emanuele III; piazzale Vittorio Emanuele III; piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi)

dalle ore 5.00 alle ore 15.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di circolazione sulle seguenti strade e piazze: corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e via Andrea da Bari; via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II; piazza Massari, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia

dalle ore 9.30 alle ore 13.00, relativamente al passaggio degli atleti e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di circolazione sulle seguenti strade e piazze:. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Andrea da Bari e piazzale IV Novembre; piazzale IV Novembre; corso Cavour (carreggiata in direzione del cavalcavia XX Settembre); cavalcavia XX Settembre; viale Unità d’Italia (carreggiata in direzione di largo 2 Giugno); viale della Repubblica (carreggiata in direzione di largo 2 Giugno) largo 2 Giugno; viale della Costituente, tratto compreso tra largo 2 Giugno e il prolungamento via S.Jacini, prolungamento via S. Jacini, via S. Jacini, via Omodeo (carreggiata in senso di marcia tratto compreso tra via Fanelli e via Salvemini e poi in contromano sino a via Amendola); ponte Padre Pio (carreggiata con senso di marcia tra via Caldarola e via Amendola); viale Magna Grecia (carreggiata con senso di marcia tra via Peucetia e via Caldarola); via Peucetia (carreggiata con senso di marcia tra via Aristosseno e via Magna Grecia) via Apulia (carreggiata con senso di marcia tra via Peucetia e viale Japigia)ponte Garibaldi (carreggiata con senso di marcia tra via Apulia e piazza Gramsci) piazza Gramsci lung.re Perotti (eccetto corsia di cui al punto 4. lett. b.)corso Trieste (eccetto corsia di cui al punto 4 lett. c.) lung.re N. Sauro piazza A. Diaz (carreggiata prospiciente il mare) lung.re sen. A. Di Crollalanza lung.re Imp. Augusto piazzale C. Colombo corso sen. A. De Tullio corso Vittorio Venetolungomare Starita via P. Pinto (eccetto residenti del Q.re S. Cataldo) piazzale Vittorio Emanuele III via U. Giordano (eccetto residenti del Q.re S. Cataldo)sui tratti terminali delle vie che adducono al percorso della manifestazione

dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è consentita la circolazione sulle seguenti strade e piazze: piazza Gramsci, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato giardino tratto compreso tra via Di Vagno ed il lungomare Perotti (solo all’interno della corsia transennata con svolta obbligatoria verso lungomare Perotti). lung.re Perotti, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato edifici, tratto compreso tra piazza Gramsci e corso Trieste corso Trieste, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato edifici, tratto compreso tra corso Trieste e via Caduti del 28 luglio 1943 corso sen. A. De Tullio, esclusivamente per la semicarreggiata lato Castello Svevo (solo all’interno della corsia transennata con svolta obbligatoria verso piazza Massari) e. via P. Pinto, esclusivamente per la semicarreggiata lato Fiera del Levante, tratto compreso tra via U. Giordano e via Adriatico (solo all’interno della corsia transennata lato Fiera del Levante)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.