Si è spento oggi Sandro Atzeni, patron della Tennis tecnica, oggi azienda Leader nel sud-Italia per la realizzazione di impianti sportivi ‘chiavi in mano’. Nasce a Bari nel 1978 grazie all’impegno ed alla passione coltivata di Atzeni per il gioco del tennis. Amante dello sport ed assiduo giocatore di tennis, comprende subito l’importanza dell’impiego di idonei mezzi tecnologici a servizio della realizzazione degli impianti sportivi, e decide così di cimentarsi nella costruzione dei primi campi da tennis, riscuotendo immediato ed indiscusso successo grazie agli inaspettati standard qualitativi raggiunti ed assicurati alla propria clientela.

“Con lui non perdiamo solo un pezzo di storia dell’impiantistica sportiva italiana – scrivono i suoi 50 dipendenti – ma un vero maestro di vita! La TENNIS TECNICA non sarà mai più la stessa senza la tua professionalità, ed alle nostre vite mancherà il tuo sorriso sincero. Hai lasciato una eredità infinita di ricordi nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti”.

