Gli scooter in sharing piacciono ai baresi. Non si registrano gli stessi numeri del bike sharing, anche considerando le diverse tariffe, ma il servizio avviato il 6 febbraio sta registrando non pochi consensi. Dalla sua attivazione si sono avuti 841 noleggi, con una media di 36 al giorno. La durata media di utilizzo è stata di 13 minuti per una distanza media di 3,28 chilometri. L’età media di chi li ha noleggiati è stata di 31 anni.

A questo link le info sul servizio. Per ora resta solo la Pikyrent a gestire lo sharing sia per le auto sia per gli scooter. Mancano all’appello ancora i mezzi proposti da Reby Italia con 100 scooter, la Bit Mobility con 30 auto e 75 scooter e Smart Venture con 100 scooter. A bloccare le nuove attivazioni sono i problemi legati all’approvvigionamento di alcuni pezzi necessari per assemblare auto e scooter. Le ditte avevano chiesto al Comune un rinvio a marzo, ma al momento non si hanno tempi certi neanche per il prossimo mese

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.