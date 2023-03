Rapina in pieno centro a Bari, in via Crisanzio. Nella notte tra il 21 e il 22 febbraio una coppia è stata fermata da due uomini che hanno aggredito un 26enne, rubandogli il borsello e fuggendo.

La coppia stava rincasando dopo una festa.La polizia è subito intervenuta attirata dalle urla delle vittime. I due rapinatori hanno spintonato gli agenti che sono riusciti comunque a fermare uno dei malviventi, un 30enne straniero.il complice si è dato alla fuga e la polizia è sulle sue tracce.

