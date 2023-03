Stanotte sono iniziati i lavori, che proseguiranno ogni sera per circa 30 giorni, per il rifacimento degli asfalti su un lotto di strade cittadine. Lo ha comunicato, con un post Facebook, il sindaco di Bari Antonio Decaro. “Sono partite – spiega – le operazioni di scarifica della pavimentazione stradale su via Oberdan e si andrà avanti su viale Japigia e su alcuni tratti di via Gentile non interessati dai lavori di Aqp. A seguire – conclude – si continuerà su via Pitagora e via Dogali.

