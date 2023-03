Il Comune di Bari ha proceduto all’aggiudicazione dell’accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria e di nuova realizzazione di candelabri ornamentali sul lungomare. Ad aggiudicarsi l’appalto con un ribasso del 31 per cento una ditta di Ruvo, la Saulle Impianti srl su 35 domande pervenute.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è di ridare lustro ad uno dei simboli della città di Bari: sul lungomare Nazario Sauro buona parte dei lampioni versa in pessime condizioni, mangiati dalla ruggine, senza “bracci”, con lanterne rotte. Il Comune ora procederà a sviluppare un cronoprogramma di interventi che dureranno due anni. “I corpi illuminanti – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – hanno profondi segni del tempo. Procederemo allo smontaggio a blocchi di 2 o 5, vedremo. Sicuramente non possiamo rimuoverli tutti insieme, perché toglieremmo così anche la luce sul lungomare”.

I lampioni saranno smontati, ripuliti e i pezzi mancanti saranno riprodotti grazie ad uno stampo che il Comune ha nelle sue disponibilità, usato per realizzare i lampioni sul lungomare Starita. Su tutti saranno installati sistemi a led per un maggiore risparmio energetico. Probabilmente i primi interventi partiranno per la fine dell’estate e l’autunno.

