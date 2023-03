“Ieri mattina a mia moglie è stata recapitata una lettera anonima contenente minacce a lei ed alla nostra famiglia. Nella lettera, dai toni volgari ed inquietanti, viene chiesto che mi ritiri dalle elezioni che si terranno a Valenzano. Di questo fatto sarà informata la Procura della Repubblica”. La denuncia è di Tonio De Nicolò, candidato sindaco a Valenzano. “Nonostante i timori, d’intesa con mia moglie ho deciso di proseguire in questa campagna elettorale. Non possiamo mostrarci codardi verso i nostri figli e verso tutti i cittadini. Andiamo avanti”.

“Esprimo la mia solidarietà e personale vicinanza al candidato sindaco di Valenzano, Tonio De Nicolò, e alla sua famiglia per le ignobili e vili minacce ricevute – scrive in una nota il consigliere regionale di FdI Michele Picaro- Evidentemente siamo sulla strada giusta per restituire dignità alla cittadina di Valenzano e siamo a maggior ragione determinati a supportare con tutte le nostre energie il nostro candidato Sindaco che non si fa intimidire da questi attacchi infami. Non indietreggiamo e restiamo al fianco di Tonio De Nicolò con l’auspicio che Magistratura e Forze dell’Ordine facciano al più presto luce su questo grave episodio, individuandone i responsabili”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.