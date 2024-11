Legionella negli impianti idrici, chiude scuola nel Barese

Il batterio della legionella è stato trovato in un plesso di una scuola elementare di Cellamare. A darne notizia il Comune. “Nella giornata di ieri – si legge in una nota – il Vicesindaco Francesco Di Gioia, (in considerazione dell’assenza del sindaco per impegni istituzionali legati all’Assemblea Nazionale ANCI di Torino), ha firmato una ordinanza di chiusura del plesso della scuola primaria per valori risultati positivi, al di sopra del limite di tolleranza, sul batterio della legionella”.

Nell’ambito di un controllo eseguito sul batterio all’interno di tutto l’Istituto Comprensivo (e quindi di tutti i plessi), sono risultati positivi, oltre la soglia di tolleranza di 1000 UFC/I, alcuni campioni di acqua prelevata nel solo plesso della primaria di Piazza Risorgimento.

Pertanto, al solo scopo precauzionale e per una maggiore tutela della salute pubblica, si è proceduto alla chiusura del plesso, anche in considerazione del fatto che all’interno vi sono bambini la cui gestione, con la chiusura dei servizi igienici, sarebbe risultata complessa. L’intervento di sanificazione e disinfezione delle condotte idriche è già stato fissato per la giornata di lunedì 25.

“Nessun allarmismo, ma solo precauzione a tutela di tutti coloro che frequentano la nostra scuola”, dichiara il sindaco.