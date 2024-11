Centro Assistenza Bollette, recuperati oltre 100mila euro

Il Centro Assistenza Bollette (CAB), con sede in via Giorgio Regnoli 10-A, ha recuperato oltre 120mila euro a favore delle famiglie colpite dall’alluvione del maggio 2023. Attivo dallo scorso febbraio, il CAB, rappresentato dai delegati Gabriele Baffoni e Mattia Brugia, si è subito impegnato nell’assistenza ai cittadini. L’Arera, l’ente responsabile dei rimborsi, aveva prorogato il termine per la presentazione delle richieste al 30 giugno. “Sono state supportate 302 famiglie per un totale di 869 domande, considerando che ogni famiglia poteva richiedere assistenza per acqua, luce, gas e rifiuti – ha spiegato Baffoni –. I rimborsi, per un totale di circa 120mila euro, sono stati accreditati a partire dalla fine di ottobre”.

Ma non solo. Il CAB è inoltre impegnato in un bando regionale dedicato alla prevenzione e mitigazione degli effetti di eventi alluvionali. Il bando, avviato recentemente, valido per tutti i Cab dell’Emilia Romagna, consente ai proprietari di immobili di acquistare dispositivi come paratie antiallagamento, barriere frangi-acque, valvole antiriflusso, pozzetti di raccolta e pompe. “Si tratta di un contributo a fondo perduto – spiegano ancora Baffoni e Brugia – rivolto esclusivamente ai proprietari di immobili residenziali, inclusi i condomini, ma non ad aziende o uffici. La richiesta deve essere presentata dal proprietario e non dall’affittuario, con scadenza fissata al 30 gennaio 2025”.

Il contributo può coprire fino al 100% delle spese sostenute e documentate, con un massimo di 3mila euro, ed è cumulabile con altre agevolazioni regionali o di enti pubblici e privati. Le spese ammissibili includono l’acquisto delle attrezzature e l’eventuale installazione, purché siano rispettate le normative di sicurezza e certificazione. Possono partecipare al bando i proprietari di immobili a uso abitativo che risiedano nell’immobile alla data di presentazione della domanda e almeno dall’1 maggio 2023. Per interventi sulle parti comuni dei condomini, le richieste devono essere presentate dagli amministratori. Il CAB continua a supportare gratuitamente i cittadini nella compilazione delle domande e offre assistenza per appuntamento, disponibile contattando il numero 3701164113. Diversi i centri di assistenza presenti in tutta Italia, anche nel capoluogo pugliese.

Dalla sua apertura, il CAB si occupa di aiutare cittadini e aziende a orientarsi nel mercato libero, offrendo consulenze personalizzate per comprendere le voci in bolletta ed evitare truffe da parte di call center o broker. “Controlliamo che non vengano applicate voci illegali o illecite – hanno spiegato i delegati – e, se necessario, richiediamo rimborsi tramite reclami o conciliazioni”. Tra i servizi offerti ci sono volture, allacci, subentri, rimborsi del canone Rai e altre esigenze degli utenti.