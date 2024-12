Bari, il degrado senza fine al San Paolo: la denuncia

Degrado al San Paolo, vicino alla rotatoria di via Troccoli. “Questa zona – denuncia Francesco Antelmi coordinatore di FdI per il 3 municipio – si trova in queste condizioni già da diverso tempo senza che gli organi competenti provvedano alla pulizia. Vi è tantissimo materiale di vario genere come per esempio bidoni di vernice e altri rifiuti infiammabili. Ho interessato già il consigliere di municipio Ciccio Vitti per portare il caso in commissione municipale e ho chiesto l’intervento della presidente Luisa Verdoscia”.