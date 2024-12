Bari, nuovi cestini gettacarte nelle strade del centro

Continuano gli interventi di installazione dei cestini gettacarte nelle zone più frequentate della città: dopo aver completato via Argiro, gli operatori Amiu Puglia questa mattina sono al lavoro su via Manzoni e poi proseguiranno in altre strade come corso Cavour.

La presidente Antonella Lomoro ha commentato: “Stiamo installando cestini gettacarte nelle zone di maggiore transito, abbiamo appena finito l’installazione in via Argiro, adesso li stiamo sistemando in via Manzoni e proseguiremo con corso Cavour e con altre zone di grande passeggio. Questi nuovi cestini di arredo hanno anche una componente essenziale e cioè il coperchio che è dotato di portacenere, quindi invitiamo tutti i cittadini a utilizzarli per gettare i propri mozziconi di sigaretta, evitando che vengano gettati nei cestini, perché potrebbero prendere fuoco e, soprattutto, invitiamo a non buttarli per terra, come purtroppo è brutta abitudine da parte di alcuni”.