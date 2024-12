Bilancio regionale, voto a favore di Cera (Forza Italia)

“Forza Italia non è un taxi sul quale si sale e si scende a seconda delle convenienze personali. Non ci è sfuggito, ovviamente, il voto favorevole al bilancio di Emiliano del consigliere regionale Napoleone Cera, contro la posizione netta e chiara del partito e del Gruppo consiliare (che, a parte Cera, ha espresso voto contrario). E’ evidente che, a questo punto, il partito valuterà la sua posizione e prenderà le dovute determinazioni”. Lo dichiara il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

Annunci

Intanto il Bilancio è stato votato nella notte con 31 voti a favore. Insieme al Pd ed alle liste civiche più vicine al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, voto favorevole anche dei quattro consiglieri del Movimento Cinque Stelle (Marco Galante, Grazia Di Bari, Cristian Casili e Rosa Barone), del gruppo di Azione e del consigliere di Forza Italia Napoleone Cera. Sono 14 i voti contrari ed un astenuto.

Un via libera alla manovra giunto in piena notte quasi all’1:30 dopo una discussione durata oltre 11 ore per i 140 articoli del disegno di legge e dei circa 200 emendamenti presentati. Un bilancio di 10,7 miliardi di euro, di cui 9 destinati alla sanità.

La replica

Nota del consigliere regionale Napoleone Cera.

“Apprezzo l’attenzione costante che il segretario regionale, l’on. Mauro D’Attis, dedica alla mia attività consiliare, specialmente quando questa sembra divergere dalle linee guida di Forza Italia. Tuttavia, trovo ironico il paragone del partito a un taxi. Se il partito fosse davvero un taxi, sarebbe forse più apprezzabile un servizio che ascolti la destinazione desiderata da tutti i passeggeri, non solo dal conducente.

Il mio voto a favore del bilancio regionale non è stato un capriccio né un atto di convenienza personale, ma una decisione ponderata, basata sull’interesse dei cittadini che rappresento. Forza Italia, come ogni partito, dovrebbe aspirare a essere più un autobus che segue un percorso definito condiviso da tutti i suoi membri, piuttosto che un veicolo che cambia traiettoria al bisogno di pochi.

Inoltre, sono ancora in attesa di risposte concrete e di un dialogo costruttivo da parte del partito nazionale, in relazione alle mie note di protesta inviate per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Foggia, del rinnovo delle cariche provinciali del partito e per le ingerenze nelle nomine da consigliere segretario. Sono ancora auto sospeso e non tesserato, il partito ha il dovere di fornire chiarimenti e risoluzioni. La mia situazione non è un enigma che io debba risolvere, ma una questione che richiede un’azione decisiva da parte di chi detiene la responsabilità di gestire queste dinamiche. Mi aspetto che queste risposte non tardino ulteriormente, poiché la responsabilità di un dialogo aperto e costruttivo incombe sul partito”.