Putignano, torna la Festa dell’Orso: gli appuntamenti della settimana

Prosegue con i suoi riti e i suoi appuntamenti la 631a edizione del Carnevale di Putignano, all’insegna delle tradizioni, della cultura e dell’animazione: tre gli eventi in calendario per questa prima settimana di febbraio.

Si parte oggi, martedì 4 febbraio, dopo il rinvio a causa del maltempo, con la tradizionale Festa dell’Orso, uno dei riti più identitari del Carnevale di Putignano, curato da oltre trent’anni dall’Associazione Teatrale Hybris. Il corteo avrà inizio alle ore 19,00 da Piazza Principe di Piemonte, per poi culminare nella suggestiva rappresentazione in Piazza Teatro (presso Corso Umberto I) alle 19,30.

La Festa dell’Orso è un rito che unisce terrore e rinascita: l’Orso, ambiguo simbolo di un conflitto primordiale, emerge dall’oscurità per minacciare la comunità, incarnando il caos e le paure collettive. Caccia, cattura, processo e oracolo meteorologico si susseguono in una messa in scena coinvolgente, con oltre 50 figuranti e due enormi orsi in cartapesta, in un rito che affonda le radici nelle antiche credenze pre-cristiane legate alla Candelora. Secondo la tradizione, se il 2 febbraio è piovoso o nevoso, l’inverno è agli sgoccioli; se il tempo è mite, la primavera è ancora lontana. Così, il Carnevale di Putignano celebra la fine dell’inverno e l’irrompere della primavera, tra danze frenetiche, dramma e un simbolismo che scuote le viscere.

Quest’anno, nello spirito di sovversione che pervade l’intera manifestazione del Carnevale di Putignano, tutto si mette in discussione: anche l’Orso, tradizionalmente oggetto della caccia, si illuderà di essere cacciatore. Chi lo accompagnerà nei suoi deliri? Chi sarà l’oggetto della sua caccia? Quale esito avrà il consueto oracolo meteorologico? Il responso arriverà domani sera, in un rito collettivo che richiama spettatori da tutta Europa e si dimostra sempre capace di rinnovare una tradizione che intreccia memoria storica e creatività contemporanea. Una giornata imperdibile, con cui il Carnevale di Putignano si conferma non solo festa, ma anche spettacolo, cultura diffusa e tradizione generativa.

Si prosegue il 6 febbraio in cui la città di Putignano celebrerà il Giovedì d’i Cattèv (le vedove e i vedovi) con il corteo di “afflitti” in abiti scuri che partirà alle 20,00 da via Purgatorio (nel centro storico); alla stessa ora musica e animazione con la festa in maschera presso il Palco del Folle in Largo Porta Nuova, mentre i “Tammorra Felice” porteranno i ritmi delle danze popolari presso il Palco delle Onde in Largo Porta Barsento.

Il programma della settimana si concluderà venerdì 7 febbraio con il primo appuntamento letterario del Carnevale: alle 17,00 in Sala Consiliare si terrà la presentazione del “Vocabolario del dialetto putignanese” del Prof. Domenico Mongelli, a cura di Nina Bianco e con prefazione del Prof. Pietro Sisto.

Esito di una lunga ricerca a ritroso dell’autore, tra i modi di dire e i termini più remoti di una lingua che testimonia la storia e la cultura locale, il volume costituisce un’occasione di riflessione sui significati, sui simboli e sui costumi delle nostre radici, oltre l’obsolescenza della lingua e la sua naturale evoluzione nel tempo, a favore della memoria, della testimonianza e dell’identità della comunità putignanese.

L’evento è patrocinato da Città di Putignano e Fondazione Carnevale di Putignano.