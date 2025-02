Ad Andria un nuovo reparto di Medicina Interna

“Abbiamo inaugurato il nuovo reparto di Medicina Interna dell’ospedale ‘Bonomo’ di Andria, uno spazio innovativo dotato di tecnologie avanzate e accortezze progettuali pensate per migliorare il benessere dei pazienti e dei loro familiari o assistenti”, ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, sottolineando che “grazie a un investimento di circa 700 mila euro, questa riqualificazione permette di aumentare i posti letto e di offrire ambienti più moderni e funzionali, sia per i pazienti che per il personale sanitario”.

“La Medicina Interna svolge un ruolo cruciale nella gestione di pazienti complessi e fragili, spesso giunti in Pronto Soccorso con patologie acute e croniche che richiedono un’assistenza multidisciplinare”, ha proseguito Piemontese, osservando come “l’attivazione dei posti letto di ‘High Care’ consentirà, inoltre, di elevare ulteriormente gli standard di cura, garantendo un monitoraggio più avanzato e appropriato all’interno del reparto”.

“La direzione strategica dell’ASL BT si è dimostrata in grado di cogliere il punto principale attorno a cui deve ruotare tutto il sistema delle cure e dell’assistenza sanitaria: le persone”, ha concluso il vicepresidente, ringraziando “tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, dalla direzione generale dell’ASL BT agli operatori sanitari, il cui lavoro quotidiano è il vero cuore pulsante della nostra sanità: il miglioramento delle strutture ospedaliere, unito all’impegno e alla professionalità di medici, infermieri e personale tecnico, è fondamentale per garantire un’assistenza di qualità e vicina ai cittadini”.

La nuova Unità Operativa Complessa di Medicina Interna dell’ospedale “Bonomo” di Andria si trova al sesto piano ed è stata completamente riqualificata e rifunzionalizzata. I lavori di riqualificazione hanno avuto una durata di circa un anno e hanno interessato una superficie di 750 mq. L’importo speso ammonta a € 702.000,00. Sono stati impiegati Fondi residui ex art.20 L.67/88

Il nuovo reparto è dotato di 24 posti letto, a fronte degli attuali 17: le stanze di degenza sono tutte da due posti, tranne una che ha un solo posto letto ed è dedicata alla corretta gestione di situazioni che meritano isolamento.

Saranno attivi anche 4 posti letto di High care (sub intensiva medica) con monitoraggio leggero e da remoto posto nella sala Medicheria, secondo le indicazioni della delibera Regione Puglia n° 1710 del 29 novembre 2023 che determina lo standard della nuova organizzazione della medicina interna in Puglia.

Il nuovo reparto sarà attivo il giorno 11 febbraio, Giornata Mondiale del Malato.

Il nuovo reparto è dotato di un’ampia e confortevole sala di attesa, le stanze del coordinatore infermieristico Carlo Di Bari e del direttore Salvatore Lenti sono poste subito all’ingresso per facilitare il rapporto dei visitatori e dei caregiver.

Il reparto è dotato di una nuova sala con vasca dedicata per la corretta movimentazione del paziente nel lavaggio e di una sala dedicata alla comunicazione, uno spazio cioè pensato per facilitare gli scambi tra gli operatori, le attività di formazione interna, ma soprattutto i momenti di condivisione e di confronto con i parenti e i caregiver dei pazienti.

“Siamo molto soddisfatti – dice Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale ASL BT – il reparto di Medicina meritava spazi adeguati e oggi inauguriamo un reparto all’avanguardia, dotato degli spazi necessari a garantire la massima efficienza. Dopo la recente inaugurazione della Pediatria e la presentazione di oggi della Medicina interna, proseguiremo con i lavori in Neurochirurgia”.

“La prossima settimana, simbolicamente il giorno dedicato al Malato, faremo il trasferimento dei pazienti – dice Salvatore Lenti, Direttore della Medicina Interna di Andria – voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato alla realizzazione di questo bel reparto che garantirà una degenza migliore ai nostri pazienti, ma soprattutto tutti gli operatori della Medicina Interna per la loro dedizione, per la competenza e la professionalità che mettono a servizio dei pazienti ogni giorno”.

DATI UNITA’ OPERATIVA

Nel 2024 sono stati effettuati 1100 dimissioni con una degenza media di 5,66 giorni ed un peso medio di 1,36. I principali DRG sono stati: shock settico (33%), edema polmonare e insufficienza respiratoria (25%), scompenso cardiaco acuto (13%) ed emorragie digestive (10%).

Dal 11 dicembre 2023 è attivo, sempre per la medicina interna ma con 5 posti allocati in PS, il progetto A.M.A. (Area Medica di Accoglienza) che ha preso in carico almeno 12 ore prima (rispetto al passato) i pazienti con patologie internistiche riducendo il boarding dei pazienti in PS del 35% con un conseguenziale filtro dei ricoveri del 100% come appropriatezza. Inoltre questo progetto ha permesso un alto turnover dei pazienti ricoverati in medicina interna e abbassamento della degenza media in maniera notevole.

Dal gennaio 2022 è attiva, sempre sotto la direzione del direttore Lenti, la lungodegenza (LDPA) con 20 posti letto presso il PPA di Canosa. Nel 2024 sono stati effettuati 277 dimissioni con una degenza media di 20,60 ed un peso medio di 1,02; la provenienza dei pazienti post acuti ha riguardato tutti i reparti della ASL BAT.

Dal 2023 è stata potenziata l’attività ambulatoriale con visite di: rischio cardiovascolare e metabolico, pneumologia + spirometrie, diabetologia ed endocrinologia, gastroenterologia e follow-up pazienti ricoverati in medicina interna; sono state erogate oltre 1000 visite con presa in carico e attivazione di 30 Day Service nella seconda parte dell’anno 2024