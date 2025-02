Lutto nel mondo dello sport pugliese, addio a Vito Di Tano

All’età di 70 anni è morto a Fasano ( Brindisi) Vito Di Tano, due volte campione del mondo di ciclocross (nel 1979 e nel 1986). Sono stati, invece, sei i titoli nazionali conquistati da Di Tano nella sua carriera. Dopo aver concluso l’attività sportiva in bici Di Tano si era dedicato in Puglia a sostenere la crescita di tanti giovani ciclisti. I funerali si terranno domani alle 10 a Pezze di Greco, di Fasano.

“La scomparsa di Vito Di Tano – ha detto Raffaele Piemontese, assessore allo Sport per Tutti della Regione Puglia – lascia un grande vuoto nel mondo dello sport e in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Campione straordinario, uomo di grande forza e determinazione, ha affrontato ogni sfida con il coraggio di chi non si arrende mai. Oggi lo sport italiano e tutto il movimento del ciclocross perdono una figura esemplare, capace di ispirare intere generazioni”.

“Disponibile con tutti, innamorato della sua terra sempre a disposizione di chi volesse ospitare e promuovere il ciclismo e lo sport: Vito Di Tano – ha ricordato il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria – era così”. “Il campione sportivo, che ha fatto tanto onore alla sua città ai massimi livelli mondiali, passava sempre in secondo piano rispetto – ha aggiunto – all’uomo modesto, umile e sempre affabile e sorridente con tutti, nonostante le difficoltà affrontate nella sua vita. Fasano tutta perde un grande esempio di tenacia, volontà, amore per lo sport vero e per la propria terra, che sarà adeguatamente onorato dall’amministrazione comunale”. (foto frame rai vittoria campionato mondiale)