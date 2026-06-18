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Bari, il San Nicola è già tutto suo. Migliaia di fan attendono Vasco: stasera si va al massimo – VIDEO

Domani la seconda esibizione

Pubblicato da: redazione | Gio, 18 Giugno 2026 - 20:01
Vasco san nicola
  • 16 sec
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Da tutta la regione e dal Sud Italia, migliaia di persone stanno convergendo sul capoluogo pugliese per quella che si annuncia come una delle notti rock più attese dell’estate.
Questa sera il Vasco Live 2026 arriva al San Nicola dopo le tappe di Rimini, Ferrara e Olbia. Il rocker si esibirà con una scaletta di 27 brani, che spazia tra i grandi classici e alcune tracce recuperate dal repertorio storico. Tra le novità del tour, un nuovo arrangiamento punk di “Vado al massimo” apre il concerto — e il titolo, in questo caso, è anche un programma.
Le porte dello stadio sono state aperte dalle 15. Il grande show è fissato per le 20.45 ma l’astronave è già gremita. Domani sera il San Nicola si ripete: la seconda data completa il doppio appuntamento pugliese del Vasco Live 2026, prima delle ultime tappe di Ancona e Udine.

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