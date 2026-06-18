Bari, si chiude “Piazza Idea”: in otto mesi coinvolte 10mila persone

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Si concluderà sabato 20 giugno, con una grande festa in piazza Umberto, il progetto “Piazza Idea – Liberi Spazi di Cittadinanza”, promosso dal Comune di Bari per animare e valorizzare piazza Umberto e piazza Cesare Battisti attraverso attività culturali, sociali ed educative.

Dal 15 novembre 2025 al 20 giugno 2026 il progetto ha coinvolto oltre 10mila persone e 71 associazioni, enti del terzo settore e realtà culturali del territorio, dando vita a 176 appuntamenti complessivi: 79 eventi di animazione, 60 laboratori, 30 visite guidate gratuite e sette momenti di comunità.

La festa conclusiva si svolgerà dalle 17 alle 22 in piazza Umberto, alla presenza del sindaco Vito Leccese, dell’assessore al Welfare Michelangelo Cavone e della presidente del Municipio I Annamaria Ferretti. Nel corso del pomeriggio e della serata sono in programma giochi tradizionali in legno, animazione per bambini e famiglie, una mostra fotografica dedicata ai momenti più significativi del progetto, esibizioni della Young Marching Band, visite guidate gratuite, spettacoli di magia, letture animate, performance di danza e, in chiusura, un concerto dedicato ai giovani artisti dell’underground barese con la rassegna “Generazione Idea: il nuovo sound di Bari”.

L’iniziativa, finanziata con risorse del civico bilancio nell’ambito delle politiche di rigenerazione urbana e sostegno all’economia cittadina, ha trasformato per oltre sette mesi le due piazze in luoghi di incontro, partecipazione e inclusione sociale, coinvolgendo cittadini, famiglie, bambini e studenti in attività culturali e ricreative.