Bari: è morta Pina Rima, storica sindacalista

Questa mattina dopo una lunga malattia si è spenta all’età di 76 anni Pina Rima, storica sindacalista della Uil e fondatrice nel 2027 del Partito Democratico. Da semplice militante ha contributo alla crescita e al radicamento dei democratici.

Gallipolina di nascita, da giovane dipendente del Comune di Bari ha lottato per la nascita e il funzionamento delle scuole per l’infanzia e per la stabilizzazione degli operatori, sempre nell’ottica di offrire maggiori servizi ai cittadini. Rappresentante aziendale per anni è stata segretaria della Funzione Pubblica provinciale e della Puglia.

“A le – scrive il Segretario regionale PD Puglia – Domenico De Santis – alle sue lotte sindacali si devono tante conquiste per migliorare la condizione lavorativa di migliaia di lavoratori della Pubblica Amministrazione in Puglia. Sempre vicina ai giovani del Partito a cui dispensava consigli e supporto, la ricorderemo sempre per il suo impegno sociale e politico.

A suo marito Arturo e a sua figlia Claudia voglio rivolgere le più sentite condoglianze e la vicinanza di tutta la comunità democratica della Puglia”.

Per un ultimo saluto è stata allestita la camera ardente nei pressi della chiesa del Redentore dalle ore 11:30 di oggi. I funerali saranno celebrati domani 7 febbraio alle ore 16:00 presso la chiesa del Redentore.

foto Facebook Pina Rima