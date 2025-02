Bari, illuminazione led su statale 16: “Ora sarà più sicura”

Da alcuni giorni, Anas ha avviato un intervento tanto atteso: l’illuminazione a led di tutti gli svincoli della SS16, nel tratto che va da Torre a Mare (uscita Residence Mediterraneo) fino all’uscita di Japigia, via Caldarola, coinvolgendo anche gli svincoli in corrispondenza dei quartieri San Giorgio e Sant’Anna.

“Questo progetto – racconta il sindaco della notte nonché consigliere Lorenzo Leonetti – rappresenta un miglioramento importante in termini di visibilità, sicurezza per chi percorre questa strada ogni giorno. Un intervento che contribuirà a rendere più sicuro il nostro territorio, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Tuttavia, è importante precisare che l’illuminazione della complanare lato monte, all’altezza del quartiere Torre a Mare, non è inclusa in questa fase. Ricordo che un intervento su questa zona è stato richiesto con un ordine del giorno presentato in consiglio comunale, primo firmatario il collega Italo Carelli. Per questa specifica richiesta, purtroppo, dovremo aspettare ancora un po’”.