Duplice ciclone verso l’Italia, maltempo anche in Puglia

Fine del ‘mite’ Anticiclone delle Azzorre e stop alle temperature primaverili, nel week end cambia il tempo. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma che abbiamo vissuto un’illusione di primavera anticipata con massime fino a 18-19°C in Toscana, Lazio, Liguria e al Sud. Anche al Centro-Nord, sono salite fino a valori ben 6-7°C oltre le medie. Dalle prossime ore, però, i termometri caleranno, prima al Nord poi un po’ ovunque: la tendenza indica il rientro nei valori medi di febbraio nel corso dei prossimi giorni. Assisteremo a un duplice attacco ciclonico: al momento, un ciclone è presente sulla Francia e richiama aria fredda di lontana estrazione polare russa, un altro ciclone è centrato sulla Tunisia.

Questo secondo ciclone, nelle prossime ore, porterà piogge e rovesci su Calabria, Sicilia e Sardegna con parziale interessamento anche di Basilicata e Puglia. Dalla sera quello francese porterà precipitazioni su Liguria e Piemonte, qui nevose fino a bassa quota. Sabato assisteremo, poi, alla parziale fusione dei due cicloni sopra la Sardegna: il vortice francese scenderà verso sud, quello tunisino salirà verso nord. Questa configurazione meteo darà luogo a forti fenomeni sul Nordovest, in Sicilia e Sardegna e, poi sul resto del Nord e al Centro, qui con intenso maltempo in Toscana; su Piemonte e Valle d’Aosta la neve cadrà, a tratti, anche in pianura e sulle valli. Domenica ancora instabilità al Nord mentre sui settori adriatici e orientale ampie schiarite e tempo asciutto. Le piogge sono attese soprattutto ad ovest e sulla Sicilia, dove insisteranno per gran parte della giornata e potranno essere di nuovo violente come lo scorso weekend. Nel dettaglio – Venerdì 7. Al Nord: nubi in aumento, rare piogge. Al Centro: nuvolosità in aumento, piogge in Sardegna. Al Sud: peggiora con piogge specie su Sicilia e Calabria ionica. – Sabato 8. Al Nord: maltempo dal Nordovest verso il Nordest, neve in pianura sul Piemonte occidentale. Al Centro: maltempo su Sardegna e poi resto delle regioni, forte in Toscana. Al Sud: instabile specie su Sicilia e Calabria. – Domenica 9. Al Nord: perturbato al Nord poi migliora. Al Centro: graduale miglioramento. Al Sud: piogge sparse, intense sulla Sicilia. – Tendenza: inizio settimana con altre piogge e nevicate in montagna.