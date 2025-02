Regalo perfetto per San Valentino? Inatteso, esperienziale e personale

San Valentino resta una delle ricorrenze più attese dell’anno, un’occasione speciale per celebrare l’amore in tutte le sue forme. Secondo un sondaggio realizzato a inizio di questo mese da Vamonos-Vacanze.it, la piattaforma specializzata in viaggi esperienziali, su un campione di 2.000 italiani tra i 18 e i 65 anni di età, in quest’occasione il regalo ideale deve possedere tre caratteristiche fondamentali: sorpresa, personalizzazione ed esperienzialità.

Il 40% degli uomini ed il 66% delle donne dichiarano infatti di desiderare un dono inatteso, capace di stupire e lasciare un ricordo indelebile.

Il 39% degli uomini e il 61% delle donne, invece, sottolineano l’importanza di un regalo pensato su misura, in grado di far sentire il destinatario unico e speciale.

Un rilevante numero di persone preferisce poi vivere un’esperienza piuttosto che ricevere un bene materiale: il 38% degli uomini e il 52% delle donne opteranno infatti per un viaggio —lungo o breve che sia— o per una cena romantica.

Al di là delle scelte concrete, che dipendono anche dalle disponibilità economica, Vamonos-Vacanze.it rileva che il 52% degli italiani considera il viaggio il regalo ideale per la Festa degli Innamorati, percentuale che sale al 75% tra i membri della Generazione Z.

«Certo è che negli anni, la concezione del regalo di San Valentino è cambiata radicalmente. Negli anni Ottanta e Novanta dominavano i fiori e i cioccolatini, poi negli anni Duemila erano in auge regali materiali importanti come i gioielli. Ora invece, nel 2025, il dono più apprezzato è un’esperienza condivisa.

Dopotutto, chi potrebbe dimenticare una notte sotto l’Aurora Boreale in Norvegia, un viaggio in mongolfiera in Francia o un’escursione a dorso di cammello nel deserto egiziano? Tutte esperienze che sul portale Vamonos-Vacanze.it stanno riscontrando un boom di richieste.

Ed anche i regali più tradizionali si stanno evolvendo in chiave esperienziale: dai profumi alla lingerie, dai sex toy ai prodotti enogastronomici, tutto induce al senso di esperienza piuttosto che alla pura materialità degli oggetti.

Ma San Valentino non è più solo la festa delle coppie: «sempre più single e gruppi di amici approfittano dell’occasione per celebrare l’amore in tutte le sue forme, anche verso se stessi» osservano gli esperti di Vamonos-Vacanze.it. In quest’ottica, San Faustino, storicamente considerato l’«anti-San Valentino», perde di anno in anno rilevanza e resta ormai confinato ad una piccola minoranza di irriducibili.

«Insomma, oggi San Valentino non è più visto come un giorno smielato riservato esclusivamente alle coppie, ma come un’opportunità per concedersi un’esperienza speciale e memorabile, magari in viaggio. Un’occasione, insomma, per celebrare l’amore nel senso più ampio del termine» concludono gli specialisti di Vamonos-Vacanze.it.