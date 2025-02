Mercato auto: l’anno parte male. A gennaio immatricolazioni -5,8%

Secondo i dati diffusi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gennaio ha totalizzato 133.692 immatricolazioni di autovetture, segnando un -5,8% rispetto alle 142.010 registrate a gennaio dello scorso anno.

“Aldilà del giorno lavorativo in meno rispetto a gennaio dello scorso anno, il mercato dell’auto parte male e, senza il contributo delle auto immatricolazioni dei dealer, sarebbe andata ancora peggio. Il risultato di gennaio è una chiara espressione della confusione nei consumatori condizionati, come sono, dalle notizie sul dibattito in corso a livello europeo sulle prospettive del Green Deal Automotive e delle sue modalità e tempistiche di sviluppo”.

Su questi temi il presidente di Federauto Massimo Artusi è intervenuto al convegno “Autotrasporto e Sostenibilità: la parola al mercato”, per chiedere alle Istituzioni europee un cambiamento di linea basato su tre punti:

eliminazione delle multe alle case costruttrici;

anticipo al 2025 della verifica prevista dal Regolamento C02;

approccio basato sulla neutralità tecnologica per la decarbonizzazione dei trasporti.

Passando all’analisi della struttura del mercato, osserviamo i canali di vendita: i privati perdono il -3% attestandosi al 63,4% del totale mercato (+1,6 p.p.); anche le flotte calano nel mese del -3,6%. Le auto-immatricolazioni (incluso l’uso noleggio), secondo le elaborazioni Federauto su dati Dataforce, rappresentano una quota del 8,41% del mercato, rimanendo sostanzialmente invariate rispetto a gennaio 2024 (-0,75). Da notare il forte incremento delle auto-immatricolazioni a carico dei Dealer rispetto a gennaio 2024 (+16,65%). Il noleggio perde il -13,53% dei volumi, portando la quota di mercato al 23,2% (-2 p.p.).

Passiamo ora all’analisi delle alimentazioni: le auto a benzina perdono il -17,5%, il diesel presenta una forte contrazione (-41,1%), il GPL perde il -10,87%. I veicoli elettrici presentano invece un forte incremento (+131,3%) e, a gennaio 2025, rappresentano il 5% del totale mercato (+3 p.p.).

Guadagna anche il comparto IBRIDO (+11,4%), che rappresenta, a gennaio 2025, il 48,3% del mercato (+8 p.p.). In particolare, le immatricolazioni delle autovetture PLUG-IN aumentano del +14,65%, FULL e MILD +11,1%.

Negli ultimi tre giorni di gennaio 2025 è stato immatricolato il 34,26% del totale mercato.