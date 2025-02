Turismo, dalla storia al paesaggio mozzafiato: ecco Matera

Dalla storia millenaria al paesaggio mozzafiato, oggi siamo a Matera, un borgo incastonato tra le colline della Basilicata. Si tratta di una città tra le più affascinanti d’Italia, complici le sue radici e l’esperienza unica capace di offrire ai visitatori tra tradizione, cultura e atmosfere magiche.

I sassi di Matera: Patrimonio dell’Umanità



Il cuore pulsante di Matera è rappresentato dai celebri sassi, due quartieri unici al mondo che dal 1993 sono stati riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Divisi in Sasso Caveoso e Sasso Barisano, questi antichi insediamenti sono un esempio straordinario di architettura rupestre, con abitazioni scavate nella roccia e vicoli tortuosi che offrono scorci incantevoli. Passeggiare nei Sassi significa immergersi in un’atmosfera senza tempo, tra case grotta, chiese rupestri e botteghe artigiane. Tra le esperienze imperdibili vi sono la visita a una casa grotta per comprendere la vita contadina del passato, la degustazione di piatti tipici lucani in ristoranti ricavati nella roccia e l’esplorazione dei numerosi musei e ipogei nascosti tra le stradine.

Piazza Vittorio Veneto: il cuore della città



Per iniziare la scoperta di Matera, nulla di meglio che partire da Piazza Vittorio Veneto, il punto di riferimento principale della città. Da qui si gode di una vista spettacolare sui Sassi. Proprio sotto la pavimentazione della piazza si nascondono tesori sotterranei come il Palombaro Lungo, un’enorme cisterna ipogea scavata nella roccia, parte del sofisticato sistema di raccolta dell’acqua che ha permesso a Matera di prosperare per secoli.

La cattedrale di Matera e le chiese rupestri



Situata nel rione Civita, la Cattedrale di Matera domina la città dall’alto con la sua imponente facciata romanica. Dedicata alla Madonna della Bruna e a Sant’Eustachio, la cattedrale custodisce al suo interno preziosi affreschi e opere d’arte che raccontano la devozione dei materani. Altrettanto affascinante è la Chiesa Rupestre di Santa Maria de Idris, incastonata in una roccia che svetta sui Sassi. Questa chiesa è famosa per i suoi affreschi bizantini e per l’atmosfera mistica che la pervade.

Il castello tramontano e il belvedere di piazzetta Pascoli



Per chi desidera una pausa immersa nel verde, il Castello Tramontano, con le sue torri aragonesi, offre un punto panoramico spettacolare e un’area perfetta per una passeggiata rilassante. Poco distante, il Belvedere di piazzetta Pascoli regala una delle viste più iconiche sui Sassi, specialmente al tramonto quando le luci della città trasformano Matera in un “presepe vivente”.

Matera e il cinema



Non è un caso che Matera sia stata scelta come set cinematografico per numerosi film di fama internazionale. Le sue strade antiche e il paesaggio suggestivo hanno fatto da sfondo a pellicole come The Passion di Mel Gibson e No Time to Die, l’ultimo capitolo della saga di James Bond.

Sapori di Matera: un viaggio nella tradizione gastronomica



Dopo una giornata di esplorazione, nulla di meglio che gustare un ottimo gelato artigianale o una deliziosa pizza al taglio. La cucina lucana offre piatti tipici come la crapiata, la peperonata e il pane di Matera, famoso per la sua crosta croccante e la lunga lievitazione. Matera è una città che incanta con la sua bellezza senza tempo e il suo fascino autentico. Che si tratti di una passeggiata nei Sassi, di una visita a una chiesa rupestre o di un semplice momento di contemplazione davanti a un tramonto mozzafiato, questa perla della Basilicata saprà regalare emozioni uniche e indimenticabili.