Cucina, antinfiammatorio e alleato della salute: in tavola il curry

Antiossidante, antinfiammatorio e digestivo, in tavola oggi portiamo il curry. Si tratta, di fatto, di una miscela di spezie dal profumo intenso e dal sapore inconfondibile, utilizzata in molte tradizioni culinarie, soprattutto in India e in altri paesi asiatici. Non è una spezia unica, ma una combinazione di ingredienti come curcuma, cumino, coriandolo, peperoncino, zenzero e molte altre erbe aromatiche che oltre al gusto straordinario, offrono numerosi benefici per la salute. Ma andiamo per gradi.

In primis, il curry possiede proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e digestive, grazie ai suoi ingredienti naturali. La curcuma, principale componente della miscela, contiene la curcumina, un potente antiossidante che aiuta a combattere lo stress ossidativo e supporta il sistema immunitario. Il peperoncino, invece, stimola il metabolismo e migliora la circolazione, mentre lo zenzero favorisce la digestione e aiuta a contrastare la nausea. L’uso regolare del curry nella dieta può contribuire a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e migliorare la salute generale dell’organismo. Può essere utilizzato sia per insaporire gli alimenti a crudo, sia per le pietanze più calde. Ecco qui due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Pollo al curry



Scaldare l’olio in una padella e soffriggere la cipolla e l’aglio fino a doratura. Aggiungere il pollo e rosolarlo fino a quando diventa dorato. Unire il curry in polvere e mescolare bene per distribuire gli aromi. Versare il latte di cocco, coprire e lasciare cuocere a fuoco medio per circa 15-20 minuti, mescolando di tanto in tanto. Aggiustare di sale e pepe, guarnire con prezzemolo fresco e servire caldo con riso basmati.

Verdure al curry



Tagliare le verdure di proprio gradimento a cubetti. In una padella, soffriggere la cipolla e l’aglio nell’olio fino a doratura. Aggiungere le verdure e saltarle per alcuni minuti. Unire il curry e mescolare bene. Aggiungere il latte di cocco (200 ml circa a seconda della quantità di verdure) e ceci (100 grammi), quindi lasciar cuocere a fuoco medio per 15-20 minuti. Regolare di sale e pepe, guarnire con prezzemolo o coriandolo e servire caldo.