Al Fornelli di Bari la piccola scuola di teatro (in) carcere

Un percorso laboratoriale di teatro in carcere all’interno dell’Istituto penitenziario minorile ‘N. Fornelli’ di Bari. C’è tempo fino al 10 febbraio per iscriversi a Teatro altrove. Piccola scuola di teatro (in) carcere, percorso di approfondimento per giovani attori e attrici tra i 18 e i 25 anni.

Il laboratorio è curato da Lello Tedeschi, da oltre 25 anni anima del progetto Sala Prove, spazio teatrale all’interno dell’Ipm barese che coinvolge detenuti attori. Sarà proprio all’interno di Sala prove che i partecipanti entreranno in contatto con i componenti della Compagnia Sala Prove ogni lunedì e mercoledì, fino a giugno 2025, con un totale di 100 ore di attività.

A conclusione delle attività laboratoriali si terrà un evento performativo aperto al pubblico, in cui la scena sarà condivisa con i detenuti attori. Per candidarsi è necessario inviare via mail una nota motivazionale e curriculum vitae entro il 10 febbraio all’indirizzo mail lellotedeschi@virgilio.it, a cui seguirà un incontro conoscitivo.

Le richieste saranno valutate a sportello e il numero necessario di partecipanti potrà essere raggiunto prima di questa data. Per ulteriori informazioni si può chiamare il numero 3384739337 o inviare una mail a lellotedeschi@virgilio.it.