Al Policlinico di Bari nutrizionisti per i pazienti celiaci

In Puglia parte l’iniziativa finanziata grazie a un emendamento del consigliere Fabio Romito nel bilancio regionale finalizzata a offrire un concreto sostegno ai quasi 16mila celiaci residenti in Puglia.

Grazie al contributo da destinare al Policlinico di Bari, sarà attivata una convenzione con l’Associazione Italiana Celiaci (Aic) Puglia, così da garantire una consulenza di dietisti e nutrizionisti specializzati.

«Con questa iniziativa – ha spiegato il consigliere – diamo un sostegno concreto a circa 16mila celiaci in tutta la nostra regione. L’Aic potrà convenzionare con l’azienda Ospedaliera Policlinico di Bari per seguire, attraverso un nutrizionista ad hoc, tutti i pazienti che hanno bisogno di informazioni e di essere seguiti dopo la diagnosi della celiachia e durante tutto il loro percorso di vita. Dobbiamo essere accanto alle famiglie dei cittadini pugliesi, alle mamme, ai papà che hanno i propri figli celiaci nelle scuole, che devono essere più inclusive e devono essere attente anche nelle loro diete».

«Il nostro augurio – ha affermato il presidente dell’Aic Puglia, Michele Calabrese – è che si possa allargare questo discorso alle altre province pugliesi. Oggi Taranto, Brindisi e il Policlinico di Foggia hanno questo servizio per il tramite di una convenzione che ho personalmente sottoscritto di volta in volta con i vari direttori generali. Ecco, vorrei includere Lecce e la provincia Bat in una strategia che sia strutturale, non retta su convenzioni. La sanità pugliese deve prevedere questo importantissimo supporto nutrizionale da parte di una dietista esperta in problematiche sulla celiachia».

«L’attenzione politica del consigliere Romito – ha aggiunto il presidente di Welfare Levante Antonio Perruggini – dimostra come si possa essere vicino ai cittadini. Con questa convenzione tra l’Associazione italiana celiachia e il Policlinico di Bari, migliaia di famiglie potranno avere supporto per quanto riguarda questa patologia, che ha necessità non solo di una tempestiva diagnosi ma anche della continuità assistenziale. Si tratta quindi di un grande risultato del Consiglio e va fatto anche un ringraziamento al direttore del Policlinico di Bari Antonio Sanguedolce».

«Stiamo anche studiando con i nostri tecnici – ha concluso Romito – se sarà possibile aumentare il contributo che oggi è destinato ai celiaci, perché 45 e 90 euro sono una cifra assolutamente irrisoria che non può dare un sostegno concreto in un momento come quello che stiamo vivendo, in cui purtroppo la corsa ai prezzi è ormai una brutta abitudine quotidiana».