Bari, a Palese auto anche sugli scogli: “Sarà un’estate di disagi”

“Auto parcheggiate persino sugli scogli: se già adesso accade questo, figuriamoci la prossima estate. Ci saranno solo disagi”. A denunciare quanto accade sono alcuni cittadini che negli scorsi giorni hanno assistito ad una scena, a detta loro “raccapricciante”. Alcune auto infatti, così come da foto, non essendoci posti per il parcheggio nei luoghi adibiti alla sosta, hanno avuto l’ok per parcheggiare sugli scogli, proprio a ridosso del mare, Siamo, in particolare, nei pressi del ristorante Casablanca, luogo molto frequentato in tutte le stagioni. Da qui la denuncia da parte dei cittadini che tornano a protestare sul tema parcheggi.

Non si tratta di un caso isolato, già l’estate scorsa, tante sono state le segnalazioni in merito alle auto parcheggiate anche sul primo tratto della pista ciclabile. Oggi, a lavori della pista proseguiti, i problemi però restano e già nelle giornate più calde si intravedono i primi disagi che, va sottolineato, non riguardano solo la zona del mare, ma abbracciano tutto il territorio di Palese. Basti pensare alla zona del corso, ma non solo. Diverse, in tal senso, le denunce, in particolare dei commercianti. Con l’arrivo della bella stagione però tornano le preoccupazioni in merito al lungomare che già in passato era letteralmente preso d’assalto.

“Come si può permettere a qualcuno di parcheggiare sugli scogli? – ha denunciato un cittadino – questo è solo l’inizio. La prossima sarà un’estate piena di disagi. Certo, con la nuova pista ciclabile hanno sicuramente offerto un nuovo servizio alla cittadinanza, ma prima serviva lavorare su un piano per la mobilità e la viabilità perché chi costruisce senza vivere sul territorio non sa quali sono le problematiche. In estate noi siamo soffocati dalle auto sul lungomare e purtroppo, siccome non viviamo in un luogo molto civile e posti auto, nelle vicinanze, non ce ne sono, sicuramente la pista ciclabile diventerà delle automobili e questo lungomare diventerà invivibile. Senza contare che si creerà un imbuto anche per il senso unico, ne vedremo delle belle. Che vergogna”, ha concluso.