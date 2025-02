Bari, investiti mentre attraversano statale: muore 32enne

Non ce l’ha fatto il 32enne, originario del Bangladesh, investito ieri sulla statale 16. E’ morto al Policlinico di Bari dove è stato trasportato in codice rosso. L’uomo, in compagnia di un connazionale, ha tentato di attraversare a piede la strada statale 16 all’altezza dello svincolo per Cozze. Entrambi sono stati investiti da un furgone che procedeva in direzione sud, verso Brindisi. La situazione è apparsa subito molto grave. Per uno dei due non c’è stato nulla da fare: è morto subito dopo essere arrivato in ospedale. L’altro, nonostante le gravi condizioni, non è in pericolo di vita.