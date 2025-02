A Trani l’alfabetizzazione digitale arriva in carcere

Portare l’alfabetizzazione digitale dietro le sbarre e consentire con un click di riabilitare vite che stanno sanando un debito con la giustizia. Sarà possibile grazie a un progetto dell’ambito territoriale di Trani e Bisceglie presentato oggi a Trani. Grazie alle risorse del bando Fuoriclasse che sostiene progetti per il reinserimento sociale delle persone detenute attraverso la formazione digitale, sarà possibile “una formazione pratica e laboratoriale che serve soprattutto per acquisire una specificità legata all’assemblaggio di hardware o di posizionamento della fibra ottica” spiega Salvatore Venditti, direttore di Ifor Pmi Prometeo, l’ente che collabora con l’ambito territoriale per potenziare i servizi al cittadino favorendone l’inclusione digitale, grazie ai fondi del Pnrr e che ha portato alla attivazione di venti sportelli digitali.

“Questi punti di facilitazione digitale – aggiunge Roberta Rigante, assessora all’Inclusione sociale del Comune di Bisceglie – ci dicono che c’è un elevato bisogno della cittadinanza di essere aiutata a scoprire i vantaggi della digitalizzazione e ci siamo riusciti perché lo sportello di Bisceglie è stato preso d’assalto”. L’ambito territoriale di Trani è stato il primo in Puglia a superare il target previsto con il 140% di cittadini assistiti rispetto agli obiettivi fissati al 31 dicembre 2025. “Siamo riusciti ad aiutare l’acquisizione delle competenze di base che così sono spendibili anche nel mondo del lavoro” aggiunge Alessandra Rondino, assessora ai Servizi sociali del Comune di Trani. E per favorire l’alfabetizzazione digitale è stato previsto anche un corso che, in sessioni settimanali dal 13 febbraio al 7 aprile prossimi, contribuirà all’acquisizione di competenze di base.