Bari, un’installazione galleggiante illumina il molo San Nicola: “Messaggio di speranza in tempi difficili”

Bari si illumina con un’opera artistica pensata come simbolo di speranza e rinascita. Tra le acque del Molo San Nicola è stata installata una luminaria galleggiante posizionata su un gozzo, un progetto ideato da Potito Alessio Forlenza, nell’ambito delle celebrazioni dedicate al Santo patrono.

L’installazione, visibile soprattutto nelle ore serali, riflette le proprie luci sul mare del molo creando un effetto scenografico che richiama i temi della fede, della pace e della resilienza. L’opera fa parte della collezione “Santilumi”, una serie di luminarie artistiche realizzate da artisti pugliesi e ispirate alla tradizione religiosa del territorio.

L’idea, nasce dalla volontà di trasformare uno dei luoghi simbolo della festa nicolaiana in uno spazio di riflessione collettiva. La luminaria, infatti, vuole rappresentare “un messaggio di fiducia nel futuro” in un periodo segnato da conflitti e tensioni internazionali. Di notte, l’installazione si accende sullo sfondo del molo San Nicola e delle celebrazioni patronali, diventando un punto di richiamo per cittadini e visitatori. Le luci, riflesse sull’acqua, disegnano un’atmosfera suggestiva che richiama il legame tra Bari, il mare e San Nicola, patrono dei naviganti.

L’opera è stata pensata anche come omaggio alla tradizione delle luminarie pugliesi, reinterpretata però in chiave contemporanea attraverso un’installazione artistica galleggiante che unisce devozione, arte e identità cittadina.