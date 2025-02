Martina Franca, senza lavoro per assistere marito: la raccolta fondi

In centinaia hanno aderito alla raccolta fondi avviata da Virginia Carrieri, di Martina Franca, per raggiungere Claudio, il marito, ricoverato a Reggio Emilia dopo il trapianto di midollo, donatogli dal fratello.

“Tra qualche giorno – scrive la moglie su GoFundMe, dove sono già arrivate quasi 250 donazioni – dovrò raggiungerlo: ho dovuto lasciare il mio lavoro per poter stare vicino a lui e alla mia famiglia”.

Virginia racconta sulla piattaforma della diagnosi, arrivata nel 2019, di Linfoma Non Hodgkin, le cui cure sono durate sei mesi. Quando la malattia sembrava sconfitta, a giugno scorso Claudio ha scoperto che invece era tornata. Da lì la necessità del trapianto, presso il ‘CORE’ di Reggio Emilia, possibile grazie al fratello Fabio.

“Le spese – spiega – saranno tante: una casa in affitto, il viaggio, l’assenza dal lavoro per diversi mesi”. In quattro giorni sono stati raccolti 12.800 euro.