I gelati artigianali pugliesi protagonisti al Festival di Sanremo

La maestra gelatiere Katia Cavallo di Grottaglie (Taranto) è a Sanremo, per tutte le giornate del Festival della canzone italiana. È presente insieme ad Aig Puglia – l’Associazione italiana gelatieri -, negli spazi della Regione Puglia allestiti a Villa Nobel. Il buon gelato pugliese, artigianale, è protagonista al Festival di Sanremo. All’interno della villa, ma anche all’esterno, in alcune postazioni fisse sono esposti infatti i gusti di gelato che rappresentano la Puglia: dal “Gelato di Mandorla”, ad altri gusti che raccontano il territorio regionale, i suoi sapori e i prodotti tipici: il gusto “Dal Salento al Gargano”, con cioccolato fondente, decotto di fichi, buccia di limone e arancia; “Puglia l’Italia Levante, con taralli e mandorle tostate e caramellate; al “Dolce Sanremo”, con farina di carrube e buccia d’arancia. I gusti sono stati ideati dai maestri gelatieri dell’Aig Puglia e sono stati presentati a Sanremo: per tutta la settimana, saranno proposti ai cantanti, agli ospiti e ai visitatori per far conoscere i gelati pugliesi; intanto, a Grottaglie, fino a domenica – giornata conclusiva del festival – gli stessi gelati saranno presenti nella gelateria di Katia Cavallo, “Gelatika”, in piazza Principe di Piemonte a Grottaglie. Katia Cavallo è una giovane maestra gelatiere ed imprenditrice pugliese. Nello scorso anno, è stata sul podio dei finalisti della Coppa Italia di Gelateria, tra i 25 finalisti italiani del Campionato di Coppa Italia di Gelateria, indetto dall’AIG – Associazione Italiana Gelatieri. È l’unica donna cavaliere del gelato della Puglia, nominata dall’Associazione italiana gelatieri; da otto anni guida la sua attività, Gelatika; ha acquisito una grande esperienza ed è stata già destinataria, nel tempo, di altri riconoscimenti. Si è fatta conoscere, in particolare, per il suo cavallo di battaglia: il gusto Tarentum, un gelato al caffè affogato al San Marzano Borsci, con crumble al caramello e scaglie di cioccolato fondente al 70% aromatizzato al San Marzano. Ieri sera, nella cena a Sanremo, è stato servito, come dessert, il sospiro di Bisceglie ripieno con il gelato Tarentum di Katia Cavallo.

Dopo una tappa alla Bit, Borsa Internazionale del Turismo di Milano, la maestra gelatiere grottagliese è arrivata a Sanremo per far conoscere il suo gelato, insieme ai suoi colleghi dell’Aig Puglia. “Sono molto orgogliosa di essere a Sanremo spero di riuscire a portare avanti il nome della Puglia; sono certa che i nostri gusti saranno apprezzati dalle star, ma anche dai tanto visitatori”, dichiara Katia Cavallo. “Questa partecipazione – spiega Katia Cavallo – rappresenta per noi pugliesi un segnale forte ed importante. Essere qui, insieme alla Regione Puglia, conferma che la Puglia è una destinazione di sapori autentici e tradizioni uniche. Qui a Sanremo porterò a livello nazionale la tradizione del nostro gelato artigianale e i nostri sapori”.

La passione di Katia Cavallo per il gelato e per la pasticceria è nata sin da quando lei era bambina, appassionata di dolci e ricette. Da adolescente, ha scelto di professionalizzarsi e ha seguito dei corsi di formazione per imparare a realizzare un buon gelato artigianale e prodotti di pasticceria. Ha partecipato attivamente alla creazione dell’associazione AIG Puglia e ricopre la carica di consigliere nella stessa associazione pugliese. Sette anni e mezzo fa, ha avviato la sua attività, Gelatika, che gestisce insieme al marito Domenico. La sua gelateria è diventata un punto di riferimento per tanti giovani e famiglie, provenienti non solo dalla provincia di Taranto, che raggiungono Grottaglie per assaggiare il suo gelato. “È tutto realizzato artigianalmente, dal gelato, agli yoghurt, alle crêpes, ai vari impasti”, spiega Katia Cavallo. Si parte da un’accurata selezione delle materie prime, scelte anche grazie alla collaborazione con aziende del territorio, che forniscono alla gelateria di Katia frutta e verdura di stagione. “Collaboriamo inoltre con gli chef della zona, produciamo il gelato da inserire nei menu: ad esempio, abbiamo realizzato un gusto di gelato al prezzemolo da abbinare a tartare di tonno e mango. Inoltre, collaboriamo con diversi e importanti eventi gastronomici; a Taranto abbiamo creato il gelato alla cozza nera tarantina presidio Slow Food”. Il banco della gelateria di Katia Cavallo segue la stagionalità dei gusti. Sono proposti i gusti legati ai frutti di stagione, come melagrana o cachi in autunno, agrumi in inverno; i gusti classici, sempre molto richiesti e altri abbinamenti particolari, come il gusto melone di Cantalupo e prosciutto di Faeto presidio Slow Food, che reinterpreta il “prosciutto crudo e melone”; il gusto gelato alla carota di Polignano o il gusto caciocavallo podolico con the nero affumicato. Sono molto apprezzate le varietà “golose”, come il gusto cioccolato imbottito con rhum e granella di nocciole. Al tavolo, il gelato è servito in coppe in ceramica artigianale grottagliese, che ricordano la tradizione di Grottaglie. La gelateria, infine, è nota anche per i suoi aperitivi salati con gelato e per aver lanciato il gelato “Bau”, per cani, un gusto senza latte e senza zuccheri con aggiunta di biscottini alla vaniglia per animali. “La nostra filosofia – conclude – è far sentire i gusti nella loro essenza, esaltare le materie prime, cercare di diminuire per quanto possibile l’apporto di zuccheri, utilizzare ingredienti di base di alta qualità e quanto più possibile vicini al territorio. Realizzare un gelato significa per me avere una grande attenzione alla scelta dei prodotti ma anche alle esigenze dei consumatori, sempre pronti a scoprire le novità ma, al contempo, molto legati alle nostre tradizioni e al nostro territorio”.