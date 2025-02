Regione Puglia interviene su borse studio e violenza di genere

Numerosi i provvedimenti approvati ieri dalla giunta regionale. Sì dell’esecutivo ai criteri per individuare i beneficiari delle borse di studio destinate alle studentesse e agli studenti delle scuole di secondo grado. Le borse di studio sono erogate in via prioritaria agli studenti delle Ie II e seconde classi, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito Isee pari o inferiore a 12.000 euro, elevato a 15.000 euro nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli. Ciascuna borsa di studio ammonta a 200 euro.

Se il budget assegnato alla Regione Puglia non risultasse sufficiente a soddisfare tutte le richieste valide, si procederebbe alla riduzione dell’importo della borsa fino al minimo di 150 euro. Nel caso contrario, le somme residue sarebbero redistribuite aumentando l’importo della borsa di studio fino ad un massimo di 500 euro. Finanziata la realizzazione di interventi per l’assistenza alle vittime di qualsiasi tipologia di reato. Attraverso lo stanziamento di 242.780 euro, sarà possibile, coinvolgendo gli enti del terzo settore, programmare attività di sportello e di comunicazione del progetto “informazione e assistenza alle vittime: il diritto di comprendere e di essere compresi”.

Finanziati anche gli interventi già programmati e rivolti agli uomini autori di violenza e ai Centri per Uomini Autori di Violenza (Cuav) e alla prevenzione e il contrasto della violenza di genere. In particolare saranno da utilizzare per la realizzazione di corsi di informazione e formazione. Approvato dalla giunta anche l’accordo tra Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission per la promozione di un programma di sperimentazione delle forme di apprendimento della lingua inglese negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia. Il finanziamento previsto è di 150mila euro. Infine, 36.277.729 euro è il finanziamento destinato, attraverso Trenitalia soggetto attuatore, al potenziamento del parco rotabile per il servizio ferroviario regionale.