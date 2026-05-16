Ampi spazi alberati da riqualificare: così gli studenti riprogettano le aree verdi dell’ex facoltà di Economia di Bari

Mercoledì 20 maggio, dalle ore 15 alle ore 18, le aree verdi dell’ex Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (via Camillo Rosalba – quartiere Poggiofranco) ospiteranno l’Open Class “Green Connect”, un evento all’aperto dedicato alla rigenerazione urbana, alla sostenibilità e alla partecipazione attiva della comunità universitaria e cittadina.

L’iniziativa, rivolta a tutta la comunità, mira a far conoscere gli ampi spazi alberati, circa 4 ettari, che circondano l’ex Facoltà di Economia e il collegio Dell’Andro, oggetto di un processo laboratoriale che ha coinvolto gli studenti universitari, chiamati a interrogarsi su una domanda concreta e profondamente contemporanea: come trasformare quegli spazi verdi in luoghi realmente vissuti, inclusivi e utili alla comunità?

Durante l’Open Class saranno proprio gli studenti a illustrare idee, visioni e prime progettualità elaborate dai gruppi di lavoro per valorizzare le aree verdi e farle divenire spazi comuni di studio, gioco, incontro e socializzazione. Non si tratta di progetti già chiusi, ma di proposte aperte al dialogo, pensate per evolversi grazie ai feedback di docenti, stakeholder, istituzioni, associazioni, imprese e cittadini che parteciperanno all’evento. Nella fase conclusiva del percorso, infine, molte di queste idee saranno trasformate in veri e propri prototipi.

L’iniziativa nasce all’interno delle attività di Orsù Innovation Lab UniBa e rappresenta una nuova tappa del percorso Green Connect e Green Connect Next, sviluppati rispettivamente nell’ambito del programma “Regione Universitaria: studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili” promosso da ADISU Puglia e del bando Public Engagement 2025 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

A dialogare con gli studenti e i partecipanti ci saranno il professor Mario Carrassi e la professoressa Amelia Manuti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il professor Vincenzo Bagnato e le professoresse Emma Sabatelli e Maria Francesca Sabba del Politecnico di Bari, il dottor Giuseppe Fucilli, psicologo delle organizzazioni, e il dottor Andrea Gelao per Orsù Innovation Lab.

L’iniziativa, promossa nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, coinvolge UniBa, PoliBa, ASviS, ICSB, Hgreen Connect, il progetto MoEBIUS, oltre a numerosi partner, istituzionali e privati, del territorio e del panorama nazionale, confermando la crescente capacità del progetto di attrarre reti, collaborazioni e attenzione attorno ai temi della sostenibilità e dell’innovazione sociale.

La direzione tecnica dell’evento sarà di Philippe Zimmermann, già curatore tecnico del Padiglione francese della Biennale di Venezia.

“Green Connect” intende essere un esperimento collettivo di immaginazione civica: un momento in cui università, territorio e nuove generazioni si incontrano all’aperto, tra idee, relazioni e possibilità future.