San Valentino e truffe romantiche online: i consigli per non cascarci

Con l’avvicinarsi della festa degli innamorati, è importante fare attenzione alle truffe romantiche online, conosciute come Love Scam. Questo fenomeno, sempre più diffuso, sfrutta i sentimenti delle persone per estorcere denaro attraverso false relazioni amorose. I truffatori creano profili falsi su social media e siti di incontri, instaurando legami affettivi con le vittime per poi chiedere soldi con pretesti ingannevoli. Il caso recente di una donna convinta di parlare con Brad Pitt – e truffata per oltre 800mila euro – dimostra quanto sia facile cadere in queste trappole, indipendentemente dall’età o dall’esperienza.

“Le relazioni online possono essere un’opportunità per conoscere nuove persone, ma è fondamentale essere consapevoli dei rischi. I truffatori giocano sulle emozioni, sfruttano la fiducia e creano legami apparentemente sinceri per poi manipolare le vittime a proprio vantaggio. Il problema non è solo economico: queste truffe lasciano segni profondi, ferendo chi ci cade sul piano emotivo e psicologico. Per questo è importante informarsi, diffidare da situazioni sospette e non vergognarsi di chiedere aiuto o confrontarsi con qualcuno di fiducia. La prudenza e la consapevolezza sono le migliori difese contro questi raggiri”, avverte Martina Donini, presidente nazionale di Udicon.

Ecco alcuni consigli per difendersi dalle truffe sentimentali online:

Non accettare richieste di amicizia da sconosciuti: verificare sempre l’autenticità dei profili e controllare eventuali contatti in comune.

Bloccare subito chi chiede denaro: se qualcuno conosciuto online avanza richieste economiche, interrompere immediatamente ogni comunicazione.

Proteggere i propri dati personali: evitare di condividere informazioni sensibili come dettagli bancari, documenti o password.

Diffidare dalle storie troppo drammatiche: fare attenzione a richieste d’aiuto basate su problemi personali o di salute, spesso usate per manipolare le vittime.

Evitare di condividere troppe informazioni personali online: dettagli su lavoro, abitudini quotidiane e viaggi possono essere usati dai truffatori per rendere più credibile il loro inganno.

Effettuare una ricerca inversa delle immagini: se si hanno dubbi sull’identità di qualcuno, si può provare a cercare la sua foto su Google per verificare se è stata presa da un altro profilo o sito web.

Prestare attenzione a dichiarazioni d’amore troppo rapide: i truffatori spesso accelerano il processo emotivo, dichiarando amore in pochi giorni o settimane per creare un legame e rendere la vittima più vulnerabile.

Fidarsi del proprio istinto: se qualcosa sembra troppo bello per essere vero o si ha una sensazione di disagio, è meglio interrompere subito la conversazione.

Parlarne con qualcuno di fiducia: se si hanno dubbi su una relazione nata online, confrontarsi con amici o familiari può aiutare a vedere la situazione da una prospettiva più obiettiva.

Diffondere consapevolezza su questo fenomeno e segnalare eventuali casi sospetti è fondamentale. Essere prudenti online è un atto di responsabilità e protezione, verso noi stessi e chi ci sta vicino.