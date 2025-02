A Sanremo il “derby” Bari-Lecce con il duetto Brancale e Amoroso

C’è tanta attesa per la serata dei duetti nel corso della 75ª edizione del Festival di Sanremo, una delle giornate preferite dagli appassionati. In occasione della serata dedicata alle cover, Serena Brancale, artista barese in gara con il brano “Anema e core” porterà sul palco dell’Ariston il profondo legame con la sua terra, ad accompagnarla ci sarà Alessandra Amoroso, una delle voci più amate della musica italiana. Le due artiste, legate da una forte stima reciproca e dall’amore per le proprie radici, interpreteranno insieme If I Ain’t Got You, il celebre brano di Alicia Keys, un brano che nel corso della carriera di entrambe ha segnato tappe importanti. Obiettivo delle artiste, più volte sottolineato, quello di rimarcare il messaggio di “amore e unione” per “scardinare” l’idea di antagonismo che c’è da sempre tra le due città, Bari e Lecce.

Brancale, attualmente, sta riscuotendo un mix tra consensi e critiche. Il brano in gara è infatti un “fritto misto” di contaminazioni di generi che rappresenta in toto le radici dell’artista che spazia tra diversi generi senza paura di “mescolare” il tutto. Il duetto è previsto in prima serata, Brancale e Amoroso sono infatti settime in scaletta.