Bari, ancora danni ai portoni in piazza Redentore

Non è bastato l’esposto dei residenti di piazza Redentore e la richiesta di controlli. Piazza Redentore resta terra di nessuno e i residenti si ritrovano anche danni ai portoni: nella notte ennesima vetrata rotta. “Siamo stanchi ed esasperati – denunciano – qui la notte tra schiamazzi e auto e scooter che sfrecciano non si dorme più. E se ci ribelliamo ci minacciano. Per poi il mattino dopo ritrovarci anche i portoni rotti. Abbiamo chiesto da tempo interventi da parte del Comune ma nulla è stato fatto: siamo completamente abbandonati”.