Abusi su bimbo di 7 anni, arrestato 66enne a Lecce

Un commerciante di 66 anni è stato arrestato dai carabinieri in quanto accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di un bimbo di sette anni. Il piccolo, secondo quanto emerso sarebbe figlio di suoi amici. L’arresto è arrivato in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla magistratura salentina in seguito alla denuncia della mamma del minore che ha riferito delle attenzioni ricevute dall’uomo. Le indagini hanno permesso di compiere una prima perquisizione informatica nel luogo di lavoro del 66enne e successivamente di trovare nel suo telefono materiale pedopornografico. Nel corso delle indagini sono stati trovati anche diversi dvd e cd masterizzati autonomamente. Le indagini proseguiranno anche tramite le analisi di questi ultii per comprendere se siano coinvolte o meno altre persone.

Foto repertorio