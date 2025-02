Incubo cantieri sulla statale 172, l’accusa: “Traffico insostenibile”

“La situazione è ormai insostenibile per i tanti automobilisti che percorrono la Strada Statale 172 a causa delle numerose interruzioni causate dalla presenza di molteplici cantieri. Sono aumentate le interruzioni, il traffico e per i pendolari e chi deve raggiungere strutture sanitarie per visite mediche percorrere questa strada è ormai diventata una Odissea”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Tommaso Scatigna, che prosegue: “Già lo scorso ottobre avevo chiesto un’audizione urgente al responsabile della struttura territoriale Puglia di Anas, ing. Vincenzo Marzi, all’assessore regionale ai Trasporti, Debora Cilento e al presidente Michele Emiliano perché erano già intollerabili le condizioni in cui erano costretti a viaggiare gli automobilisti nel tratto della SS16 afferente alla provincia di Bari. Ad oggi non ho ancora avuto modo di sapere se esiste un cronoprogramma dei lavori da parte di Anas, se questi vengono completati nei tempi previsti e se, magari, possono essere effettuati in orario notturno e con quali modalità Anas comunica ai cittadini. Sono passati quattro mesi da quella richiesta di audizione, i problemi sono aumentati ed è tempo che Anas renda conto del proprio operato”, conclude Scatigna.