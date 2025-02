Pestarono un 21enne a Lecce, proibiti locali ai 2 presunti autori

Il questore di Lecce ha disposto due provvedimenti Dacur nei confronti dei due giovani coinvolti nell’aggressione avvenuta il 26 gennaio scorso nel centro della città, in seguito alla quale un 21enne di Lequile è stato ricoverato in ospedale con prognosi riservata. I due aggressori, entrambi residenti a Lecce e di età compresa tra i 20 e i 25 anni, sono stati denunciati per lesioni personali aggravate e considerati un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il provvedimento vieta loro l’accesso ai locali pubblici della città per un periodo di tre anni per il ventenne e di due anni per il venticinquenne. Inoltre, il più giovane dei due era già stato destinatario di un altro Dacur, emesso in seguito a un episodio di violenza avvenuto il 27 dicembre scorso nei pressi di piazzetta Santa Chiara, dove aveva aggredito un minore per futili motivi.

Foto repertorio