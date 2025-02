Ad Andria test di autoimmunità per diagnosi di patologie invalidanti

Sono già eseguibili, presso la UOC di Patologia Clinica dell’Ospedale Bonomo di Andria, oltre alla ricerca di autoanticorpi per la diagnosi delle patologie autoimmuni sistemiche e organospecifiche, nuovi test di autoimmunità riguardanti: ASCA, marker sierologico della malattia di Crohn; diagnosi delle dermatiti bollose autoimmuni; della glomerulonefrite membranosa primaria e della Sindrome di Goodpasture.

“Si tratta di patologie invalidanti che costringono i pazienti a faticosi spostamenti – dichiara Nunzia Rita Tarricone, dirigente biologo UOC Patologia Clinica – una diagnosi precoce ed un trattamento tempestivo possono fare la differenza. Inoltre, a disposizione delle unità operative di Neurologia, sono stati anche attivati nuovi innovativi test di neuroimmunologia relativamente alle sindromi Neuronali paraneoplastiche, alle Encefaliti autoimmuni, Neuromieliti e Neuropatie demielinizzanti“.

“Desidero ringraziare la Direzione strategica – spiega il Direttore dell’UOC di Neurologia del Dimiccoli, Maurizio Giorelli – per l’autorizzazione e la Patologia Clinica per aver messo a punto i nuovi test di neuroimmunologia. Sono esami a ponte fra neurologia, oncologia ed ematologia e ci consentiranno di curare pazienti che altrimenti rischierebbero di perdere la vita. Questa innovazione, tra l’altro, ci rende totalmente autonomi e indipendenti dai laboratori di altre Asl”.

“Oggi l’Asl Bt con questi nuovi test – commenta la Direttrice Generale Asl BT Tiziana Dimatteo – si dimostra, ancora una volta, una azienda sanitaria pubblica attenta alle innovazioni e pronta ad ammodernare le proprie strumentazioni, così da soddisfare le esigenze cliniche e scientifiche necessarie, rappresentate in questo caso dai nuovi test di autoimmunità e di neuroimmunologia”.