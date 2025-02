Settimana di tempo stabile con l’alta pressione, ma farà freddo

Sarà una settimana all’insegna dell’alta pressione ma con temperature rigide. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. “Sono previste – afferma – locali gelate fino a mercoledì e temperature sotto la media del periodo, specie nella prima parte della giornata”. Sulla Pianura Padana le minime si attesteranno intorno ai -3/-4°C. In compenso nei prossimi giorni l’alta pressione riuscirà, comunque, a portare tempo asciutto quasi ovunque. “Vivremo una settimana stabile – continua Tedici – salvo qualche piovasco in Sicilia e un po’ di nuvolosità sparsa”. Durante il giorno supereremo i 10-13°C al Centro e raggiungeremo i 16°C al Sud. Al Nord inizialmente avremo minime sottozero in pianura e massime intorno ai 5-6°C. Un cambiamento marcato del tempo è previsto non prima di 7-8 giorni.

Nel dettaglio – Martedì 18. Al Nord: nubi irregolari; gelate al mattino. Al Centro: più nubi sul versante adriatico. Al Sud: molto nuvoloso, qualche piovasco su Calabria e Sicilia orientale. – Mercoledì 19. Al Nord: più nubi al Nord Ovest, soleggiato al Nord Est; gelate al mattino. Al Centro: piovaschi sulla Toscana, più sole altrove. Al Sud: piogge deboli su Sicilia e Calabria. – Giovedì 20. Al Nord: tanto sole dal pomeriggio. Al Centro: nuvoloso, specie sulle tirreniche con piovaschi diffusi sul Lazio. Al Sud: piovaschi irregolari sulle ioniche. – Tendenza: prosegue il dominio dell’alta pressione.