Come attrezzare la pasticceria perfetta

Essere pasticceri provetti e riuscire ad aprire una propria attività per molti è il sogno di una vita. Bisogna però tenere conto di tutta una serie di aspetti pratici perché questa dolce struttura alimentare sia sempre attrezzata nella maniera corretta.

Le grandi attrezzature

Avere una cucina con tanti piani di lavoro è altamente auspicabile, ma non sempre possibile: se lo spazio è poco, acquistare tavoli armadiati in acciaio inox rappresenta un ottimo compromesso.

Uno dei vantaggi di avere una superficie con armadio incorporato è ovviamente quello di poter riporre tutto il necessario letteralmente a portata di mano. L’acciaio inox, poi, è il materiale principe in cucina, in quanto si rivela antibatterico, facilmente igienizzabile e a prova di odori, purché pulito costantemente.

Il forno a convezione è praticamente un must have per chi lavori in pasticceria: questo perché la ventola che diffonde il calore in maniera uniforme è perfetta per una cottura omogenea di qualunque dolce. Vi sono anche modelli con umidificatore incorporato, che consentono ai lievitati di non seccarsi mai in cottura.

Tutto ciò che va refrigerato va posizionato in appositi dispositivi con temperatura regolabile e facilmente controllabile. Per esempio, le vetrine refrigerate permettono di esporre le torte ai clienti, mentre l’indispensabile abbattitore raffredda in tempi rapidi, ma senza intaccare la qualità del preparato.

Piccole ma indispensabili

La planetaria o il mixer non sono esattamente dispositivi di piccole dimensioni, anzi. Tuttavia, risultano importanti per mescolare gli ingredienti in modo ottimale, amalgamandoli perfettamente. Nella necessità di dover produrre grandi quantità di pasticcini, crostate e torte si tratta di alleati insostituibili al fine di velocizzare questa operazione ma in modo efficiente al contempo.

E se la planetaria classica è idonea al mix di ingredienti liquidi o semi-liquidi, le impastatrici sono più adatte a impasti farinosi e solidi. Le bilance da cucina si possono trovare anche nelle strutture di ristorazione, tuttavia in pasticceria occorre spesso ragionare in grammi e servono bilancini di precisione perché le dosi vanno rispettate minuziosamente.

A livello di temperature, pochi gradi possono fare la differenza per la realizzazione di creme o per una corretta pastorizzazione: il termometro per dolci, in tal senso, è un altro dispositivo che deve trovarsi in tutte le pasticcerie. Serve inoltre per realizzare l’ottimo caramello.

Teglie, stampi e leccarde vanno acquistati in discrete quantità, perché la fase di lavaggio potrebbe richiedere del tempo e la creazione di dolci non può fermarsi. La carta da forno può aiutare a limitare le macchie e le tracce di cibo su queste superfici.

Nella cucina di una pasticceria è anche utile tenere una buona friggitrice, per tutti quei lievitati che richiedono questo tipo di cottura. Infine, le classiche sac a poche sono un altro must imprescindibile.

Ovviamente, a seconda della regione, del tipo di pasticceria e dei preparati che propone, ci saranno utensili ed elettrodomestici più utili e altri di cui si può fare a meno. La pianificazione del menù, in tal senso, è un’ottima strategia per rifornirsi in maniera completa.