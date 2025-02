Bari, in due mesi 15 daspo e 3 dacur: il bilancio

Nei primi due mesi dell’anno, il Questore di Bari ha emesso 15 Daspo e 3 Dacur.

In particolare, 3 Daspo della durata di uno, tre e 4 anni sono stati notificati a tifosi bresciani, a seguito degli scontri avvenuti in data 10.05.2024 all’interno del parcheggio antistante il settore ospiti dello Stadio San Nicola di Bari, in occasione dell’incontro di calcio Bari-Brescia, valevole per il campionato di calcio di serie B.

Il Daspo per la durata di un anno è stato emesso nei confronti di un tifoso della squadra del Gravina, in occasione dell’incontro di calcio Gravina- Altamura del 04.02.2024, valevole per il campionato di serie D.

Il Daspo per la durata di 2 anni è stato notificato ad un tifoso della squadra del Messina, in occasione dell’incontro di calcio Altamura- Messina del 17.11.2024 valevole per il campionato di serie Lega Pro; l’uomo è ritenuto responsabile dell’accensione e del lancio di un petardo sulla pista di atletica.

Un provvedimento di Daspo, della durata di un anno, è stato emesso nei confronti di un calciatore della squadra del Locorotondo in occasione dell’incontro di calcio Locorotondo-Sava, disputatosi il 22.12.2024, valevole per il campionato di Promozione; il calciatore avrebbe aggredito il direttore di gara causando la sospensione della partita.

Altri 9 provvedimenti di “Daspo fuori contesto”, per condotte illecite avvenute al di fuori del contesto sportivo, sono stati emessi a seguito di denunce, arresti o condanne per reati in materia di sostanze stupefacenti: 4 a Bari, 2 a Gravina in Puglia, 1 a Bitonto, Corato e Monopoli.

Inoltre, nello stesso periodo, sono stati emessi 3 Dacur.

Uno, per la durata di un anno, ha colpito un uomo che esercitava abusivamente l’attività di guardiamacchine nelle immediate vicinanze della Stazione Ferroviaria di Polignano; uno è stato notificato ad un uomo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nelle vicinanze di alcuni esercizi pubblici di Altamura. Un divieto di accedere in tutte le discoteche e sale da ballo ubicate a Bari e provincia, per la durata di 3 anni, è stato notificato nei confronti di un giovane coinvolto in un episodio delittuoso avvenuto in data 22.9.2024 presso una discoteca di Molfetta.