Cerca di truffare anziana, arrestata 43enne nel Foggiano

Ha tentato di truffare un’anziana di 91 anni facendosi consegnare denaro, circa mille euro, ma i carabinieri sono riusciti ad arrestarla in flagranza grazie alla segnalazione di un vicino di casa della 91enne che ha segnalato la presenza sospetta ai militari. Si tratta di una donna di 43 anni originaria della Campania. I fatti sono accaduti a San Nicandro Garganico, nel Foggiano. A quanto si apprende, la vittima sarebbe inizialmente stata contattata telefonicamente da un uomo che, facendole credere di essere suo nipote, l’avrebbe convinta a consegnare tutto il denaro che aveva in casa, a una persona di sua fiducia, per pagare merce acquistata su internet. Pochi minuti dopo una donna si è presentata all’anziana come persona incaricata dal nipote. Le ha quindi chiesto la consegna del denaro. E’ stato un vicino di casa che, insospettito della presenza della donna a lui sconosciuta, ha allertato i carabinieri il cui intervento ha permesso di arrestare la donna in flagranza a casa dell’anziana. I militari fanno appello ai cittadini affinché, in casi simili, “si rivolgano al numero unico di emergenza 112”.