Uber a Bari, FI: “Pronti ad aiutare chi sarà multato”

“Dare (immediatamente) il “benvenuto” a un nuovo servizio (internazionale) di trasporto per Cittadini e Turisti con multe, proteste corporative e minacciose note stampa dell’amministrazione comunale, è veramente deprimente! Ridicolo poi è il richiamo del “rispetto delle regole”, da chi poche ne osserva”. Lo si legge in una nota dei gruppi consiliari di Forza Italia Bari.

“Chiediamo quindi scusa –anche a nome di molti Baresi- a Uber e ai tantissimi piccoli imprenditori che esercitano l’attività di noleggio con conducente, per la condotta assunta. Il servizio UBER BLACK ( lo sa bene chi ha appena messo il naso fuori dalla sua provincia) da sempre si caratterizza per puntualità, affidabilità, pulizia, economicità, confort, modernità, eleganza e legalità (rilasciando fatture e ricevute fiscali del pagamento effettuato) e la Città di Bari è felicissima di esser stata oggi scelta come nuova sede. E’ infatti un’opzione di mobilità in più per baresi e turisti, che qualifica Bari e che auspichiamo possa sopperire alle gravi carenze e disservizi dei servizi pubblici, sino a ora operanti in Città (taxi e autobus)”.

“Chiunque verrà vessato, osteggiato e sanzionato per il solo fatto di aver aderito a Uber e aver consentito ai Baresi di avere un nuovo servizio di trasporto automobilistico moderno ed efficiente, sappia che potrà sempre rivolgersi a noi. Lo tuteleremo non solo politicamente, non solo amministrativamente ma anche legalmente….gratuitamente”, conclude la nota.